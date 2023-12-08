Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Сенат США заблокировал пакет помощи Украине, несмотря на призыв Байдена - ситуация вокруг Киева

Сенат США заблокировал пакет помощи Украине, несмотря на призыв Байдена - ситуация вокруг Киева Фото: pixabay
Сенат заблокировал попытку дать ход законопроекту, которым предусматривается финансирование военной помощи Украине, Израилю и гуманитарной помощи населению Газы.
  • Сенат США не смог принять закон о помощи Украине, Израилю и Тайваню из-за споров о безопасности южной границы. Республиканцы в американском Сенате заблокировали попытку принять внесенный администрацией президента Джо Байдена законопроект о дополнительном финансировании на 2024 финансовый год, в котором среди прочего предусматривалось выделение средств на помощь Израилю и Украине. Основной причиной стали разногласия с демократами по поводу мер по укреплению границы с Мексикой и ужесточения иммиграционной политики.
  • Большинство стран ЕС не поддерживает предложенный Испанией план финансирования Украины за счет замороженных российских активов из-за невозможности достаточно быстро получить с них прибыль. Об этом сообщило европейское издание газеты Politico со ссылкой на европейских чиновников.
  • Путин назвал неприменимым выражение "Россия — бензоколонка". Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании форума "Россия зовет!". В ходе выступления российский лидер заявил, что сегодня экономический рост стране обеспечивают не только полезные ископаемые, но и обрабатывающие производства, транспорт, логистика, строительство, информация, связь, жилищно-коммунальное хозяйство.
  • Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль попросил население страны сократить потребление электричества из-за наблюдаемого дефицита мощностей в энергосистеме. С таким призывом он выступил в своем Telegram-канале.
  • В Литве начали подготовку поправок в законодательство республики о гражданстве на фоне сообщений о литовских паспортах двух детей российского предпринимателя Романа Абрамовича. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что нужно изменить законы страны, "если гражданство приобретается с целью обойти международные санкции", сообщает литовское радио LRT.
  • Власти Украины попросили Вашингтон предоставить перечень новых вооружений, включая системы ПРО THAAD, самолеты F-18 Hornet, вертолеты Apache и Black Hawk, а также военно-транспортные самолеты C-17 и C-130. Об этом сообщило в среду агентство Reuters.
  • Министр обороны Германии Борис Писториус признал, что существуют задержки с поставками оружия на Украину, но в то же время подчеркнул, что мощности будут наращены как можно скорее.
  • Япония до конца года расширит антироссийские санкции из-за ситуации вокруг Украины, а также внесет в них организации третьих стран, которые, как утверждается, помогают обходить меры против РФ. Об этом говорится в сообщении японского МИД по итогам состоявшейся онлайн-встречи лидеров Группы семи (G7).

Читайте также

Устроившая стрельбу в Брянске школьница прошла проверку психологов
Устроившая стрельбу в Брянске школьница прошла проверку психологов
Жителю Японии грозит смертная казнь за пожар с 36 погибшими
Жителю Японии грозит смертная казнь за пожар с 36 погибшими
14-летняя девочка устроила стрельбу в российской школе
Ученица 8-го класса в российском Брянске расстреляла одноклассников и покончила с собой
Жанель Абдрахманова
Россия Ситуация в Украине Путин Владимир США Украина
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как я 1 января работодатели будут перечислять обязательные пенсионные взносы за сотрудников
Как с 1 января 2024 года работодатели будут перечислять обязательные пенсионные взносы за сотрудников
Новые монеты выпускает Нацбанк Казахстана
Новые монеты выпускает Нацбанк Казахстана
В Казахстане будут выплачивать новое спецпособия с 1 января 2024 года
Новое спецпособие будут получать казахстанцы с 1 января 2024 года
Как казахстанцам обойти уловки интернет-мошенников
Аферисты выходят на новый уровень: как казахстанцам не попасться на их крючок
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: