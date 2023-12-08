Сенат США заблокировал пакет помощи Украине, несмотря на призыв Байдена - ситуация вокруг Киева
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Сенат заблокировал попытку дать ход законопроекту, которым предусматривается финансирование военной помощи Украине, Израилю и гуманитарной помощи населению Газы.
- Сенат США не смог принять закон о помощи Украине, Израилю и Тайваню из-за споров о безопасности южной границы. Республиканцы в американском Сенате заблокировали попытку принять внесенный администрацией президента Джо Байдена законопроект о дополнительном финансировании на 2024 финансовый год, в котором среди прочего предусматривалось выделение средств на помощь Израилю и Украине. Основной причиной стали разногласия с демократами по поводу мер по укреплению границы с Мексикой и ужесточения иммиграционной политики.
- Большинство стран ЕС не поддерживает предложенный Испанией план финансирования Украины за счет замороженных российских активов из-за невозможности достаточно быстро получить с них прибыль. Об этом сообщило европейское издание газеты Politico со ссылкой на европейских чиновников.
- Путин назвал неприменимым выражение "Россия — бензоколонка". Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании форума "Россия зовет!". В ходе выступления российский лидер заявил, что сегодня экономический рост стране обеспечивают не только полезные ископаемые, но и обрабатывающие производства, транспорт, логистика, строительство, информация, связь, жилищно-коммунальное хозяйство.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль попросил население страны сократить потребление электричества из-за наблюдаемого дефицита мощностей в энергосистеме. С таким призывом он выступил в своем Telegram-канале.
- В Литве начали подготовку поправок в законодательство республики о гражданстве на фоне сообщений о литовских паспортах двух детей российского предпринимателя Романа Абрамовича. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что нужно изменить законы страны, "если гражданство приобретается с целью обойти международные санкции", сообщает литовское радио LRT.
- Власти Украины попросили Вашингтон предоставить перечень новых вооружений, включая системы ПРО THAAD, самолеты F-18 Hornet, вертолеты Apache и Black Hawk, а также военно-транспортные самолеты C-17 и C-130. Об этом сообщило в среду агентство Reuters.
- Министр обороны Германии Борис Писториус признал, что существуют задержки с поставками оружия на Украину, но в то же время подчеркнул, что мощности будут наращены как можно скорее.
- Япония до
конца года расширит антироссийские санкции из-за ситуации вокруг Украины, а
также внесет в них организации третьих стран, которые, как утверждается,
помогают обходить меры против РФ. Об этом говорится в сообщении японского МИД
по итогам состоявшейся онлайн-встречи лидеров Группы семи (G7).
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