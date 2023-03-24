Дерматолог назвала одну из причин раннего старения кожи

Специалист объяснила, что дефицит белка – одна из причин раннего старения, сообщает Zakon.kz.

Для красоты кожи нельзя забывать про белок в своем рационе, он обгоняет по важности железо, кальций, магний, натрий и другие полезные вещества. Об этом в своем Telegram-канале рассказала дерматолог Галина Кудряшева.

По ее словам, уже в 30 лет женщина может выглядеть старой, если в ее меню мало белков и много сахара.

"Глубокие морщины, ранние морщины, ломкие волосы, ломкие ногти — это все про дефицит белка и коллагена". Дерматолог Галина Кудряшева

Она объяснила, что содержащийся в клетках белок выполняет множество функций. Он переносит железо из крови в клетки, помогает выводить токсины и связывает тяжелые металлы. Нехватка белка может стать причиной анемии, высыпаний, плохого цвета кожи и пигментных пятен. Восполнить дефицит можно, включив в ежедневное меню мясо, рыбу, бобовые, орехи, яйца, твердый сыр, творог, морепродукты.



"Что зависит от белка в рационе? От него зависит продолжительность нашей молодости, особенно упругость кожи. Он помогает переносить железо из крови в клетку, поэтому перед тем, как делать капельницы железа и разбираться с анемией, я со своими клиентами решаю вопрос с белком". Дерматолог Галина Кудряшева

Белок оказывает благотворное влияние на печень, помогая выводить токсины, если его количество недостаточно, то на коже могут появиться различные высыпания. Белки помогают связывать тяжелые металлы, а при нарушениях липидного обмена необходимо увеличить потребления белковых продуктов, а не убирать жиры из рациона.

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