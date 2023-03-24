Мешки под глазами могут быть симптомом опасных заболеваний

Терапевт Юлия Коваленко назвала причины, по которым появляются мешки под глазами. Это могут быть заболевания щитовидной железы, почечная патология, сердечная недостаточность, а также нарушение кровообращения и лимфооттока в области шейного отдела позвоночника, сообщает Zakon.kz.

Если мешки под глазами появляются нечасто, то можно попробовать выяснить причину самостоятельно. Нужно проанализировать, что вы накануне ели или пили, наносили на лицо.



"Может быть, вы использовали для наведения чистоты и порядка новые средства или приобрели новую зубную пасту, гель для душа или мыло. А мешки под глазами – просто проявление аллергического состояния, которое пройдет после устранения воздействия аллергена", – объяснила Юлия Коваленко.

Также на появление мешков под глазами могут влиять алкоголь, курение, сон в неудобной позе, нахождение в авиакресле при длительном перелете, низкая физическая активность.

"Если же мешки под глазами асимметричны – проявляются только под одним глазом, в этом случае искать причину стоит вместе со стоматологом, при этом зуб необязательно будет болеть, или ЛОР врачом. Синуситы, травма, воспаление или киста одной из околоносовых пазух, заболевания кожи и ее придатков, в том числе акне, фурункулы, нагноившиеся атеромы и липомы – симптомом всего этого могут быть мешки под глазами", – сказала врач.

Особого случая заслуживают ситуации, когда симметричные мешки под глазами присутствуют у человека регулярно, пишет "Газета.Ru".

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