В США взорвался бензовоз, попавший в аварию

Автомобильная авария с участием бензовоза произошла на трассе в американском штате Мэриленд, сообщает Zakon.kz.

В результате аварии пострадал один человек, а цистерна с горючим взорвалась, перекрыв движение на магистрали в округе Балтимор, передает CNN со ссылкой на местный пожарный департамент.

Уточняется, что около 6 утра по местному времени (16:00 по времени Астаны) к месту происшествия были направлены бригады спасателей, успев спасти водителя грузовика.

Огонь охватил цистерну объемом 8,5 тысячч галлонов, в которой транспортировалось дизельное топливо.

Позднее огонь удалось потушить, однако автотрафик остается ограниченным из-за проведения восстановительных работ на участке магистрали, где произошел инцидент.

Ранее в Испании эвакуировали более 1000 человек из-из начавшихся лесных пожаров.