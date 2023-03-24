Более 1000 человек эвакуировали в Испании из-из начавшихся лесных пожаров

На востоке Испании начался лесной пожар в горной местности, из-за которого сотни людей эвакуировали из близлежащих населенных пунктов, сообщает Zakon.kz.

Пожар начался 23 марта на фоне засушливой погоды и охватил около тысячи гектаров леса, пишет El Pais.

Пожарные получили сообщение о пожаре вблизи Вильянуэва-де-Вивер в регионе Валенсия 24 марта около 13:00 по местному времени.

Более 1000 человек из трех окрестных сел были вынуждены покинуть свои дома. Аварийные службы сообщили, что создали убежище для 600 человек и полевой госпиталь.





(19:03h) Se retiran todos los medios aéreos del #IFVillanuevaViver pic.twitter.com/YW0rsHr48e — Emergències 112CV (@GVA112) March 23, 2023

По оценкам властей, периметр территории, опустошенной за несколько часов пожаром, составляет около 1000 гектаров.

Государственное метеорологическое агентство уже сообщило о том, что к пожару привели "неблагоприятные погодные условия, особенно учитывая такое раннее время года": в регионе наблюдался южный и юго-западный ветер, относительная влажность ниже 30% и температура почти +25 градусов.

К борьбе с огнем уже привлечены 10 самолетов, два десятка пожарных машин и военных. Власти заявили, что огонь удалось взять под контроль.

Ранее ДЧС обратился к алматинцам с предупреждением о кострах и сжигании сухой травы.