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Законодательство РК

Отцепился прицеп: три человека погибли в ДТП на трассе Уральск — Атырау

Три человека погибли в ДТП на трассе Уральск — Атырау Фото: pixabay
В результате аварии на 308-м километре трассы Уральск — Атырау погибли водитель и два его пассажира, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла 24 марта в 14:30. У "ГАЗели" 330273-753 во время движения оторвался прицеп и выехал на полосу встречного движения, передает "Мой Город".

Прицеп врезался в автомобиль Toyota Camry.

В результате ДТП на месте погиб 27-летний водитель Toyota и его пассажиры 22 и 42 лет.

Пострадавших 1979 и 1991 года родов рождения госпитализировали в центральную районную больницу Aкжаикского района ЗКО.

Начато досудебное расследование по статье 345 части 4 УК РК ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Назначены все соответствующие экспертизы.

21 марта в результате массового ДТП погиб водитель в Алматинской области.

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Константин Вноровский
Западно-Казахстанская область
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