Дети погибли в серьезном ДТП на трассе Атырау – Уральск

Вечером 2 ноября КАМАЗ и LADA Granta столкнулись на 27-м километре трассы Атырау – Уральск. В результате аварии погибли двое детей, сообщает Zakon.kz.

По информации портала "Мой город", еще четверо взрослых получили различные травмы.

"В результате столкновения на месте погибли двое детей. Трех пассажиров и водителя LADA Granta доставили в больницу с различными травмами. По факту ведется досудебное расследование", – рассказали в пресс-службе ДП Атырауской области.

