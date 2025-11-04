#Народный юрист
#Казахмыс
Происшествия

Дети погибли в серьезном ДТП на трассе Атырау – Уральск

дети погибли в серьезном ДТП на трассе Атырау - Уральск, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2025 18:27 Фото: Zakon.kz
Вечером 2 ноября КАМАЗ и LADA Granta столкнулись на 27-м километре трассы Атырау – Уральск. В результате аварии погибли двое детей, сообщает Zakon.kz.

По информации портала "Мой город", еще четверо взрослых получили различные травмы.

"В результате столкновения на месте погибли двое детей. Трех пассажиров и водителя LADA Granta доставили в больницу с различными травмами. По факту ведется досудебное расследование", – рассказали в пресс-службе ДП Атырауской области.

Ранее сообщалось, что несколько человек пострадали на трассе Алматы – Бишкек: столкнулись три автомобиля.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
