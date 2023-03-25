Оговорки Байдена: во время очередного выступления Байден перепутал Канаду с Китаем

В ходе своего визита в Канаду и выступления перед парламентариями американский лидер оговорился и перепутал Канаду с Китаем, чем вызвал смех, сообщает Zakon.kz.

"Сегодня я аплодирую Китаю за то, что они выступили... Извините, я аплодирую Канаде. Вы понимаете, что я думаю... о Китае. Но не будем пока об этом", – приводит слова Байдена РИА Новости.

Как сообщали ранее, журнал Newsweek собрал список наиболее крупных ошибок, которые допустил американский лидер в 2022 году. Первой из восьми ошибок президента США в 2022 году журнал назвал оговорку, когда он перепутал украинцев и иранцев.

Во время поездки в Саудовскую Аравию в середине июля американский лидер поприветствовал наследного принца Мухаммеда бин Салмана ударом кулак о кулак вместо рукопожатия, что посчитали "позорным". В конце сентября на пресс-конференции по вопросам питания и здоровья Байден стал искать конгрессвумен Джеки Валорски, забыв о ее гибели в автокатастрофе в августе. А в конце следующего месяца после речи в Питтсбурге в поддержку кандидата в сенаторы от Демократической партии политик "похоже, запутался, пытаясь покинуть сцену".

Кроме того, в октябре Байден оговорился и не первый раз назвал вице-президента США Камалу Харрис "великим президентом". В конце этого месяца он перепутал количество США, заявив, что их 54, а не 50. Последней из указанных ошибок президента стала оговорка на саммите АСЕАН, когда он поблагодарил за организацию мероприятия премьер-министра Колумбии, а не Камбоджи, где состоялась встреча.

Отметим, что Байдену уже 80 лет.