Медики назвали полезным голодание в Рамазан

Российский врач заявила, что голодание в Рамазан запускает процесс самоочищения и положительно сказывается на работе мозга, сообщает Zakon.kz.

Врач превентивной медицины, блогер Мадина Мусичова в беседе с "Мослентой" отметила, что такие ограничения в питании не критичны для организма. По ее мнению, временный отказ от еды усиливает выработку веществ, которые препятствуют развитию болезней Альцгеймера и Паркинсона. А еще благодаря воздержанию от еды улучшается концентрация внимания и память и улучшается работа сердца за счет снижения артериального давления.

Однако она напомнила, что кормящим женщинам, беременным и пожилым людям от поста лучше воздержаться, чтобы не навредить себе.

Как сообщали ранее, Рамазан начался в этом году 23 марта и завершится 20 апреля. В этом году Ночь предопределения пройдет с 17 на 18 апреля. Ораза айт выпадает на 21 апреля.

Как правильно держать пост в священный месяц Рамазан, рассказал главный имам мечети "Арафат", магистр религиоведения Бауыржан Есмахан.