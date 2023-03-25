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Медики назвали полезным голодание в Рамазан

Медики назвали полезным голодание в Рамазан Фото: Zakon.kz
Российский врач заявила, что голодание в Рамазан запускает процесс самоочищения и положительно сказывается на работе мозга, сообщает Zakon.kz.

Врач превентивной медицины, блогер Мадина Мусичова в беседе с "Мослентой" отметила, что такие ограничения в питании не критичны для организма. По ее мнению, временный отказ от еды усиливает выработку веществ, которые препятствуют развитию болезней Альцгеймера и Паркинсона. А еще благодаря воздержанию от еды улучшается концентрация внимания и память и улучшается работа сердца за счет снижения артериального давления.

Однако она напомнила, что кормящим женщинам, беременным и пожилым людям от поста лучше воздержаться, чтобы не навредить себе.

Как сообщали ранее, Рамазан начался в этом году  23 марта и завершится 20 апреля. В этом году Ночь предопределения пройдет с 17 на 18 апреля. Ораза айт выпадает на 21 апреля.

Как правильно держать пост в священный месяц Рамазан, рассказал главный имам мечети "Арафат", магистр религиоведения Бауыржан Есмахан.

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