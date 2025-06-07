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Названа скрытая опасность интервального голодания

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врачи, доктора, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2025 12:48 Фото: freepik
Российский врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова предостерегла от интервального голодания, сообщает Zakon.kz.

6 июня 2025 года в беседе с kp.ru специалист объяснила, что этот метод питания пока плохо изучен и может иметь неожиданные последствия для организма.

"Голодание работает в оба конца – и подавляет рост дефектных клеток, и, наоборот, стимулирует. Как сделать так, чтобы оно только подавляло и помогало, пока непонятно", – пояснила Зухра Павлова.

По ее словам, экстремальные диеты, включая интервальное голодание, могут привести к истощению, потере мышечной массы и нарушению обмена веществ. Особенно опасно, как подчеркнула Зухра Павлова, пропускать завтрак, так как в это время высокий уровень гормона кортизола может разрушать мышцы, если не получать питание.

Медик посоветовала питаться не менее трех раз в день, чтобы организм получал достаточно белка. Она считает, что для похудения следует снизить калорийность пищи, но сохранить ее полноценность вместо строгого голодания. Такой подход безопаснее и лучше поддерживает здоровье.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее доктор наук рассказал, что может снизить риск рака.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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