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Внимание: крупный астероид летит к Земле

Внимание: крупный астероид летит к Земле Фото: pixabay
Астероид размером в 60 метров 25-26 марта сблизится с Землей до расстояния 175 тысяч километров, сообщает Zakon.kz.

По информации kubnews.ru, этот объект станет самым крупным среди залетевших внутрь земной орбиты с июня 2020 года.

Уточняется, что космический булыжник можно будет увидеть с помощью любительских телескопов.

"Ждем встречи с астероидом 2023 DZ2, который будет очень ярким!" – написал на своей странице в соцсети заведующий астрофизической обсерваторией КубГУ Александр Иванов.

Отмечается, что опасаться столкновения космического булыжника с нашей планетой не стоит, так как астероид не относится к потенциально опасным. Однако если бы 2023 DZ2 всё же врезался в Землю, он мог бы вызвать крупные разрушения – гораздо больше, чем Челябинский метеорит.

В следующий раз небесное тело пролетит мимо нашей планеты 3 апреля 2026 года на расстоянии примерно 984 тысяч км. 

Ранее мы писали, что по прогнозам НАСА в 2046 году с Землей может столкнуться астероид. Эксперты считают, что астероид может упасть в Индийском океане или на Восточном побережье США. С учетом размеров небесного тела предполагаемый удар не приведет к гибели жизни на Земле, но потребуется эвакуация значительного числа людей с большой территории.

Диаметр 2023 DW составляет около 50 метров. Астероид примерно равен длине олимпийского бассейна. 

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