Наука и технологии

Опасное соседство: астероид размером с многоэтажку внезапно обнаружили рядом с Землей

астероид, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2026 13:38 Фото: pexels
Крымские астрономы зафиксировали новый астероид 2026 CX4 размером около 50 метров. Он пролетел на расстоянии менее 3 млн километров от Земли – всего 7 лунных дистанций, сообщает Zakon.kz.

Научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров рассказал, почему уникальная орбита околоземного объекта семейства Аполлонов представляет особый интерес для ученых.

Открытие сделано в минувшее новолуние. Астероид получил обозначение 2026 CX4. Его уже назвали уникальным. 3 марта он промчался от Земли на расстоянии менее 3 млн километров – это всего 7 лунных дистанций. Его диаметр – около 50 метров, что сравнимо с двумя-тремя Челябинскими метеоритами.

Но главное не размер, а орбита. Астероид относится к семейству Аполлонов (есть еще Атоны и Амуры), которые регулярно пересекают орбиту Земли.

"Все эти три семейства относятся к околоземным астероидам, то есть перигелии (ближайшая к Солнцу точка орбиты небесного тела) их орбит расположены не дальше 1.3 а. е. 1 а. е. = радиус земной орбиты, чуть меньше 150 млн километров. У Амуров орбита лежит целиком снаружи земной и никогда с ней не пересекается. Атоны и Аполлоны ее пересекают – то есть у них перигелий лежит внутри земной орбиты. Между ними разница в том, что одни большую часть времени проводят внутри земной орбиты, другие – снаружи. Для простого любителя астрономии разница по сути незначительна. Аполлоны – самые часто встречающиеся из околоземных", – пояснил Сергей Назаров в беседе с "АиФ-Крым".

Но астероид 2026 CX4 особенный: он движется почти в той же плоскости, что и наша планета (наклонение всего 0,65 градуса), а его период обращения вокруг Солнца составляет 1,98 года, что почти кратно земному.

"Это редчайший пример почти идеального соседства", – отметил Назаров.

Но как объект размером с многоэтажку оставался незамеченным так долго?

"Сближения, когда астероид становится достаточно ярким, длятся недолго. В прошлые подлеты могли складываться неблагоприятные обстоятельства: над одними обсерваториями была облачность, другие смотрели не туда, а третьи не видели его из-за случайного попадания на плотный звездный фон – звезды своим блеском его "затмевали", – пояснил астроном.

Он добавил, что, несмотря на рекордную близость, паниковать рано. По расстоянию сближения 2026 CX4 формально попадает в категорию потенциально опасных объектов, если бы не размер.

"Если он упадет, взрыв будет мощнее Челябинского, но просчеты показывают: в обозримом будущем этого не случится. Мы прокрутили текущую орбиту вперед и нашли только одно еще более тесное сближение, чем текущее, – в 2125 году. Но и там он не упадет. Хотя посмотрим, как изменится его орбита после нынешнего пролета", – рассказал Назаров.

Сейчас астероид яркий и доступен для наблюдений даже в любительские телескопы. Как только Луна перестанет мешать своим светом, крымские астрономы снова наведут на него свои "зеркально-линзовые сети".

Отметим, что количество открытий астероидов растет в геометрической прогрессии. Ученые нашли в космосе 40 000 астероидов, приближающихся к Земле, некоторые из них потенциально имеют шансы столкновения с планетой.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
