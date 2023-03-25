Мощная магнитная буря продолжается на Земле третий день
"Продолжается магнитная буря", – сообщила в 22:10 мск 24 марта гелиофизическая служба ИПГ.
По информации ТАСС, степень возмущенности магнитного поля Земли, согласно данным мониторинга космической погоды, продолжает оставаться на уровне G3 – сильно по шкале из пяти показателей, где G5 – экстремально сильно, а G1– слабо.
Уровень G3 предполагает, что на Земле, помимо серьезных помех в связи, могут быть зафиксированы ложные тревоги в предохранительных системах энергетических систем, возможны "закипания" масляных трансформаторов. Для космических аппаратов может потребоваться коррекция в ориентации.
При практически любом заметном возмущении магнитного поля нашей планеты могут наблюдаться полярные сияния. При уровне G3 можно увидеть полярное сияние в средних широтах.
Ранее сообщали, что на Землю обрушится геомагнитная буря. Ее мощность будет достигать шести баллов, что соответствует показателю "умеренная буря", а пик придется на пятницу, 24 марта.