Информацию о начале магнитной бури на Земле опровергли ученые

Гелиогеофизическая служба Института прикладной геофизики заявила, что магнитной бури на Земле не наблюдается, геомагнитное поле планеты спокойное с небольшими периодами нестабильности, сообщает Zakon.kz.

27 февраля ряд СМИ сообщили, что на Земле началась магнитная буря из-за активности на Солнце.



"Геомагнитное поле, по данным среднеширотных станций, спокойное с отдельными периодами неустойчивости. По данным высокоширотных станций, от очень спокойного до спокойного с отдельными периодами неустойчивости", – цитирует ТАСС ученых.

Данные Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ на 21:00 (по времени Астаны) также показывают, что на планете нет магнитной бури. При этом в ИПГ отметили, что 28 февраля возможна умеренная солнечная активность.

"Геомагнитное поле: 28 февраля ожидается спокойное с отдельными периодами неустойчивости. Радиационная обстановка невозмущенная", – говорится в сообщении института.

Ранее сообщалось, что бушует мощнейшая магнитная буря, сила которой равна четырем баллам из пяти возможных. Казахстанские специалисты рассказали Zakon.kz, как она может влиять на нашу планету и на здоровье людей.