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Непобежденный Султан Заурбек нокаутом выиграл бой в Англии

Непобежденный Султан Заурбек нокаутом выиграл бой в Англии Фото: Instagram.com/sultanzaurbek/
Боксер Султан Заурбек техническим нокаутом в пятом раунде закончил бой с аргентинцем Факундо Арсе, сообщает Zakon.kz

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По информации Sports.kz, бой состоялся на вечере бокса в Болтоне (Англия) во втором полулегком весе и был рассчитан на восемь раундов. 

Заурбек одержал четырнадцатую победу в профессиональной карьере, а Факундо Арсе потерпел десятое поражение.

Как сообщали ранее, Заурбек является чемпионом WBO European во втором полулегком весе — этим поясом казахстанец владеет с июля 2021 года. Заурбеку также принадлежал титул чемпиона WBC среди молодежи.

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