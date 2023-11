Казахстанский боксер Султан Заурбек победил техническим нокаутом аргентинца

Эксклюзивные репортажи, бэкстейдж турниров, а также розыгрыши призов, челленджи и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишитесь и следите за самыми яркими спортивными событиями.

Непобежденный казахстанский боксер Султан Заурбек (15-0, 10 КО) выступил на вечере бокса в Брайтоне (Англия). Поединок закончился победой боксера из Казахстана техническим нокаутом в шестом раунде.

The Kazakh King @SultanZaurbek with a TKO in round 6 to win the WBO Global Super Featherweight Championship 👑🔥



