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Известный астролог назвал знак зодиака, которого ждет невероятная удача в ноябре

Глоба, астролог, предсказание на ноябрь, удача, рак, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2024 10:19 Фото: рixabay
Известный астролог Павел Глоба в своем прогнозе на ноябрь 2024 года указал на зодиакальный знак, которому суждено стать лидером, сообщает Zakon.kz.

По его предсказанию, во второй месяц осени представители этого знака будут сиять ярче всех.

Это знак Рак, их путь будет усеян удачей на каждом шагу. Глоба уверен, что удача будет их постоянным спутником на протяжении всего ноября, пишет ProГород.

"У представителей этого водного знака есть все шансы на крупный выигрыш в лотерее и получение значительных наград за свои усилия. Более того, для Раков продолжат открываться неожиданные и новые источники дохода", – приводит издание слова астролога.

Павел Глоба настоятельно рекомендует Ракам прислушиваться к своей интуиции и смело действовать, если их сердце требует перемен. Вселенная будет на их стороне, и все начинания обязательно принесут успех. Астролог советует не бояться рисков и смело принимать участие в любых авантюрах.

Ранее астрологи назвали знаки зодиака, которые могут рассчитывать на неожиданную удачу в конце октября 2024 года.

Ирина Капитанова
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