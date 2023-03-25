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Спасатели эвакуировали порядка 30 человек из снежного заноса в Карагандинской области

Карагандинская область Фото: МЧС РК
В ночь на 25 марта в Карагандинской области в Осакаровском районе на автодороге местного значения "с. Приишимское – ст. Шокай" в снежном заносе остановился автобус с пассажирами. К месту были направлены силы ДЧС, сообщает Zakon.kz.

Пожарные-спасатели эвакуировали из автобуса 28 человек, в том числе одного ребенка, в поселке Осакаровка. Одного из пассажиров доставили в больницу из-за плохого самочувствия. Остальные в медицинской помощи не нуждались.

ДЧС Карагандинской области напоминает о необходимости воздержаться от поездок на дальние расстояния в ночь при ухудшении погодных условий.

В Казахстане разработали правила спасения людей при чрезвычайных ситуациях. 

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