Спасатели эвакуировали порядка 30 человек из снежного заноса в Карагандинской области

В ночь на 25 марта в Карагандинской области в Осакаровском районе на автодороге местного значения "с. Приишимское – ст. Шокай" в снежном заносе остановился автобус с пассажирами. К месту были направлены силы ДЧС, сообщает Zakon.kz.

Пожарные-спасатели эвакуировали из автобуса 28 человек, в том числе одного ребенка, в поселке Осакаровка. Одного из пассажиров доставили в больницу из-за плохого самочувствия. Остальные в медицинской помощи не нуждались.



ДЧС Карагандинской области напоминает о необходимости воздержаться от поездок на дальние расстояния в ночь при ухудшении погодных условий.

В Казахстане разработали правила спасения людей при чрезвычайных ситуациях.