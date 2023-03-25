Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Охранник вырубил посетителя возле одного из баров Алматы

Охранник вырубил посетителя в одном из баров Алматы Фото: очевидец
Охранник увеселительного заведения в Алматы одним ударом отправил молодого человека на землю. Тот некоторое время пролежал в бессознательном состоянии, пока его не забрала скорая. Информацией об инциденте с Zakon.kz. поделилась неравнодушная очевидица.

По ее словам, пострадавшему 27 лет. Из-за чего возник конфликт, в сообщении не уточняется.

"Не хочется, чтобы дело замяли. 24 марта возле бара "Кумано" местный охранник одним ударом в лицо вырубил молодого парня 27 лет. Я повернулась, когда охранник закричал на парня: "ты кто такой вообще?" и ударил в лицо".

По ее словам, после удара прозвучал глухой звук, предположительно, удар черепа об асфальт.

"В этот момент парень, получивший удар, упал плашмя на землю. Раздался глухой звук (очень похожий на звук разбившегося глиняного горшка), это был удар черепной коробки парня об асфальт. Первыми приехали полицейские, затем – скорая. Вокруг было очень много свидетелей. Не знаю, чем закончилось, но после такого падания маловероятно полное выздоровление".
Охранник вырубил посетителя в одном из баров Алматы

Фото: очевидец

На кадрах видео отправленных очевидицей, видно, как несколько человек пытаются привести молодого человека в чувства.


Редакция Zakon.kz запросила информацию у Департамента полиции Алматы, информация будет дополнена.

Читайте также

Тройное убийство детей в Актау: появилось предположительное фото подозреваемого

Спасатели эвакуировали порядка 30 человек из снежного заноса в Карагандинской области

Двое мигрантов задохнулись в поезде в Техасе

Мухит Турсынали
ДП Алматы Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Кремле отреагировали на намерение Казахстана ограничить параллельный импорт в Россию
В Кремле отреагировали на намерение Казахстана ограничить параллельный импорт в Россию
Raim устроил романтический сюрприз Ерке Есмахан
Raim устроил романтический сюрприз Ерке Есмахан
Мощная магнитная буря продолжается на Земле третий день
Мощная магнитная буря продолжается на Земле третий день
прогноз погоды на неделю
Синоптики озвучили прогноз погоды в Алматы на неделю
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления