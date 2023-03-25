Охранник вырубил посетителя возле одного из баров Алматы

Охранник увеселительного заведения в Алматы одним ударом отправил молодого человека на землю. Тот некоторое время пролежал в бессознательном состоянии, пока его не забрала скорая. Информацией об инциденте с Zakon.kz. поделилась неравнодушная очевидица.

По ее словам, пострадавшему 27 лет. Из-за чего возник конфликт, в сообщении не уточняется.

"Не хочется, чтобы дело замяли. 24 марта возле бара "Кумано" местный охранник одним ударом в лицо вырубил молодого парня 27 лет. Я повернулась, когда охранник закричал на парня: "ты кто такой вообще?" и ударил в лицо".

По ее словам, после удара прозвучал глухой звук, предположительно, удар черепа об асфальт.

"В этот момент парень, получивший удар, упал плашмя на землю. Раздался глухой звук (очень похожий на звук разбившегося глиняного горшка), это был удар черепной коробки парня об асфальт. Первыми приехали полицейские, затем – скорая. Вокруг было очень много свидетелей. Не знаю, чем закончилось, но после такого падания маловероятно полное выздоровление".

Фото: очевидец

На кадрах видео отправленных очевидицей, видно, как несколько человек пытаются привести молодого человека в чувства.





Редакция Zakon.kz запросила информацию у Департамента полиции Алматы, информация будет дополнена.