Как правильно сбить высокую температуру, рассказала врач

По словам терапевта Олеси Савельевой, важно учитывать, что кровь сворачивается при температуре 40 градусов. А снижать температуру рекомендуется при 38-38,5 градуса, сообщает Zakon.kz.

Врач объяснила, что спровоцировать сворачивание крови при соответствующей температуре тела могут такие болезни, как ангина, грипп, синусит, ротавирус, пневмония, дизентерия, туберкулез и сифилис. А в некоторых случаях это могут быть аллергия или нарушение обмена веществ.

Савельева отметила, что из народных средств для снижения температуры эффективны варенье, отвары из ромашки, малины, черной смородины – эти продукты вызывают сильное потоотделение.

А вот обтираться водкой не следует: так можно вызвать переохлаждение организма и ослабить его еще сильнее.

Зато поможет прикладывание ко лбу холодного полотенца.

"Для снижения температуры обычно используют аспирин или парацетамол. Если эти препараты не помогают, то врач назначает прием ибупрофенов", – цитирует доктора Ferra.ru.

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