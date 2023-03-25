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Законодательство РК

О правовом регулировании состава правительства высказался Марат Башимов

О правовом регулировании вопросов о составе правительства высказался Марат Башимов Фото: facebook/marat.bashimov
О правовом регулировании вопросов о составе правительства высказался председатель, член конституционной группы во внесению изменений и дополнений в Конституцию РК Марат Башимов, сообщает Zakon.kz.

Мыслями о регулировании состава правительства Марат Башимов поделился на своей странице в Facebook

"Некоторым непонятно, в каком порядке происходит решение вопроса с составом правительства, и можно слышать разные мнения", – пишет эксперт.

Он считает, что все должно происходить в строгом соответствии со статьей 70 Конституции Казахстана, по которой "Правительство слагает свои полномочия перед вновь избранным Мажилисом Парламента Республики."

"Согласно статье 64 Конституции, Правительство является коллегиальным органом и в своей деятельности ответственно перед президентом Республики и Парламентом. Члены Правительства подотчетны палатам Парламента в случае, предусмотренном подпунктом 6) статьи 57 Конституции".Марат Башимов

Также Башимов разъяснил, в каких случаях назначается новый премьер-министр страны.

"В соответствии со статьей 56 Конституции Казахстана к исключительному ведению Мажилиса относится: "большинством голосов от общего числа депутатов Палаты дача согласия президенту Республики на назначение премьер-министра Республики".

Также эксперт привел статью 65 Конституции РК, где говорится, что Правительство образуется президентом Республики Казахстан, предложения о структуре и составе Правительства вносятся президенту Казахстана премьер-министром РК в десятидневный срок после назначения премьер-министра.

"В соответствии со статьей 77-4 Регламента Мажилиса: "по кандидатурам, представляемым президенту Республики для назначения на должности членов Правительства, проводятся консультации с Мажилисом Парламента в его соответствующих профильных постоянных комитетах".

Также он разъяснил, как проходит консультация, для выбора кандидатов.

"При проведении консультаций на заседании соответствующего комитета кандидатуры на должности представляет премьер-министр республики или уполномоченное им должностное лицо. По итогам консультаций соответствующий комитет выносит заключение по каждой обсуждаемой кандидатуре, носящее консультативный (рекомендательный) характер".

Таким образом, по словам Марата Башимова, на данный момент обсуждать вышеуказанные вопросы преждевременно. Необходимо дождаться всех правовых процедур и строго следовать по ним.

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