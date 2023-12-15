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Марат Башимов: День Независимости – день нашей истории

Марат Башимов: День Независимости – это день нашей истории Фото: Zakon.kz
Марат Башимов, депутат Мажилиса Парламента, на странице в Facebook поздравил казахстанцев с Днем Независимости, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что День Независимости – это день нашей истории:

  1. Это день памяти всех тех, кто посвятил свою жизнь борьбе за свободу и суверенитет нашего народа, за те идеалы справедливости, о которых мечтали наши предки веками.
  2. День Независимости – это определение правосубъектности нашего государства, уважаемого и признанного субъекта международного права и международных отношений.
  3. Это актуальный и важный анализ определенных итогов и достижений страны за эти годы и возникающих вызовов в условиях нестабильной геополитической ситуации, где сакральная идея независимости становится ключевой ценностью всего общества. Поэтому это день укрепления патриотизма, духовных ценностей, межконфессиональной и межэтнической толерантности.
  4. Это и день надежды на справедливое будущее, на верховенство Конституции, нашего Основного закона, на защиту конституционных прав казахстанцев, это твердый курс на поэтапное политическое реформирование, глубокие социально-экономические преобразования и формирование общества высокой культуры.

"С Днем Независимости!" – заключил он.

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Анастасия Московчук
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