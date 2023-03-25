Генпрокурор Израиля выступила против премьер-министра Биньямина Нетаньяху
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху действовал незаконно, объявив в четверг, что он будет непосредственно участвовать в действиях своего правительства по изменению судебной системы страны, заявила генеральный прокурор Гали Бахарав-Миара в открытом письме, сообщает Zakon.kz.
В письме генеральный прокурор указала следующее:
"Вчера вечером вы публично заявили, что намерены нарушить постановление Верховного суда и действовать вопреки мнению юрисконсульта правительства ".
Упомянутое заявление она сочла "незаконным и связанным с конфликтом интересов", пишет CNN.
23 марта оппозиция в Израиле объявила общенациональный день протеста против политики премьер-министра Биньямина Нетаньяху, его правительства и реформы.
Израильтяне выступали против представленного законопроекта, который призван ограничить влияние Верховного суда на процесс принятия базовых законов, позволит парламентариям оспаривать решения Верховного суда, даст правительству контроль над процедурой назначения судей.
По мнению протестующих, нововведение будет способствовать развитию коррупции в стране.
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