Генпрокурор Израиля выступила против премьер-министра Биньямина Нетаньяху

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху действовал незаконно, объявив в четверг, что он будет непосредственно участвовать в действиях своего правительства по изменению судебной системы страны, заявила генеральный прокурор Гали Бахарав-Миара в открытом письме, сообщает Zakon.kz.

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