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Тройное убийство детей в Актау: появилось предположительное фото подозреваемого

Тройное убийство детей в Актау: появилось фото подозреваемого Фото: Telegram/POLISIA.KZ
В Актау отца подозревают в убийстве собственных трех детей. В местном СМИ появилось предположительное фото подозреваемого, сообщает Zakon.kz.

В квартире дома № 27 в микрорайоне города Актау были найдены тела несовершеннолетних, 2011, 2014 и 2016 годов рождения, с признаками насильственной смерти. Полицейские задержали 36-летнего отца по подозрению в совершении убийства.

Местное СМИ Lada опубликовало фотографию мужчины, предполагаемо того самого отца убитых детей. 

Начато досудебное производство по ч. 2 ст. 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Фото: lada.kz

В отношении подозреваемого начато досудебное производство по ч. 2 ст. 99 УК РК "Убийство".

Редакция Zakon.kz запросила информацию у ДП Мангистауской области. Нам не подтвердили информацию о подлинности фото.

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