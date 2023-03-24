В Актау отца подозревают в убийстве троих своих детей

По подозрению в убийстве троих своих несовершеннолетних детей в Актау задержан их отец, сообщает Zakon.kz.

Трупы несовершеннолетних 2011, 2014 и 2016 года рождения с признаками насильственной смерти обнаружены в квартире дома 27 микрорайона города Актау. По подозрению в убийстве полицейские задержали их 36-летнего отца.

Начато досудебное производство по ч. 2 ст. 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Проводятся следственно-оперативные мероприятия.

Ранее в Темиртау был задержан подозреваемый в убийстве двухлетнего ребенка.