Как бросить курить, рассказал нарколог

Нарколог из США рассказал какие шаги нужно предпринять, что бы бросить курить, сообщает Zakon.kz.

Бросить курить может быть сложным, но возможным процессом. Вот несколько советов, которые могут помочь вам:



Постановка цели: определитесь, почему вы хотите бросить курить и какую цель вы хотите достичь. Это может быть улучшение здоровья, сэкономленные деньги или улучшение качества жизни. Уменьшение количества выкуриваемых сигарет: постепенно уменьшайте количество сигарет, которые вы курите, до тех пор, пока вы полностью не откажетесь от них. Вы также можете попробовать заменить табак на никотиновые пластыри, жевательную резинку или другие средства никотиновой замены. Избегайте ситуаций, которые приводят к желанию курить: если вы обычно курите после еды, попробуйте вместо этого занять себя чем-то другим. Если вы курите в компании друзей, попросите их не курить рядом с вами. Ищите поддержку: попросите своих близких и друзей оказать вам поддержку в процессе бросания курения. Вы также можете присоединиться к группе поддержки для бросающих курить или обратиться за помощью к врачу. Будьте готовы к возможным откатам: бросание курения может быть сложным, и вам может быть трудно справиться со стрессом и желанием снова начать курить. Будьте готовы к возможным откатам и продолжайте работать над тем, чтобы оставаться некурящим.

Помните, что бросание курения - это постоянный процесс, и вы можете обратиться за помощью, если это необходимо, пишет нарколог в своем блоге.