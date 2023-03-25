Цены на популярные криптовалюты на 25 марта

В материале представлен курс популярных криптовалют на 25 марта, сообщает Zakon.kz.

Рассмотрены цены на криптовалюты: Биткоин, Эфириум, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Binance USD. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($).



Данные взяты из открытых источников.

Биткоин (BTC): 27 460,7 $; изменения за 24 часа: -2,09%.

Эфириум (ETH): 1 747,27 $; изменения за 24 часа: -2,22%.

Tether (USDT): 1,0007 $; изменения за 24 часа: 0,00%.

BNB (BNB): 324,00 $; изменения за 24 часа: +0,59%.

USD Coin (USDC): 0,9988 $; изменения за 24 часа: +0,03%.

Dogecoin (DOGE): 0,074753 $; изменения за 24 часа: -0,21%.

Binance USD (BUSD): 0,999 $; изменения за 24 часа: +0,04%.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

По состоянию на 25 марта 2023 года доллар США в Национальном банке РК равен 457.29 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.