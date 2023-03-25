Казахстанские боксерши смогут получать по 200 тысяч долларов за "золото" ЧМ-2025

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев объявил, что призовой фонд следующего женского мирового первенства 2025 года будет увеличен в два раза. Обладателям золотых наград вручат чек на 200 тысяч долларов, сообщает Zakon.kz.

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Это заявление было сделано Умаром Кремлевым на первой конференции IBA Women and Sport в рамках Чемпионата мира среди женщин в Нью-Дели (Индия). Как известно, общий призовой фонд женского ЧМ-2023 составляет 2,4 миллиона долларов. Чемпионки получат по 100 тысяч долларов, финалистки – по 50 тысяч, а бронзовые призеры – по 25 тысяч.

"Мы удвоим призовые, и хотел бы сказать, чтобы призовые суммы получали боксерши, которые финишируют вне тройки призовых на чемпионате мира. Женщины должны иметь возможность полностью раскрыть свой потенциал, это их право. Это моя миссия и цель как президента IBA. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь женщинам осуществить свои мечты в боксе". Умар Кремлев, президент IBA

В октябре прошлого года IBA заявила о допуске к международным соревнованиям 2023 года боксеров из России и Беларуси. К тому же им разрешили выступать под флагами своих стран, а при награждении прозвучат гимны данных государств.

Фото: Instagram/boxingkazakhstan

Тем временем 25 марта на ЧМ-2023 по боксу среди женщин начнутся финальные бои. По расписанию в первый день финалов за "золото" турнира поспорит казахстанка Карина Ибрагимова в весовой категории до 57 кг. Ее соперницей станет итальянка Ирма Теста, начало поединка запланировано на 19:00 по времени Астаны.