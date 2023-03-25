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В Астане провели антитеррористические учения

учения Фото: Instagram/mangistaupd
Столичный оперативный штаб по борьбе с терроризмом заявил о том, что 24 марта на территории города проводились антитеррористические учения "Найза-Антитеррор-2023", сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что таким образом проводится проверка готовности сил и средств правоохранительных и специальных органов к реагированию на различные угрозы террористического характера.

"Учение максимально приближено к боевым условиям с различными элементами сложности. В этой связи призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, возможным временным ограничениям движения автотранспорта и населения, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов", – говорится в сообщении.


Ранее сообщалось, что боевые учения проводят в Конаеве.

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Елена Беляева
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