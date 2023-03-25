В Астане провели антитеррористические учения

Фото: Instagram/mangistaupd

Столичный оперативный штаб по борьбе с терроризмом заявил о том, что 24 марта на территории города проводились антитеррористические учения "Найза-Антитеррор-2023", сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: