В Астане провели антитеррористические учения
Фото: Instagram/mangistaupd
Столичный оперативный штаб по борьбе с терроризмом заявил о том, что 24 марта на территории города проводились антитеррористические учения "Найза-Антитеррор-2023", сообщает Zakon.kz.
Отмечается, что таким образом проводится проверка готовности сил и средств правоохранительных и специальных органов к реагированию на различные угрозы террористического характера.
"Учение максимально приближено к боевым условиям с различными элементами сложности. В этой связи призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, возможным временным ограничениям движения автотранспорта и населения, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что боевые учения проводят в Конаеве.
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