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Боевые учения проводят в Конаеве

Боевые учения проводят в Конаеве Фото: Instagram/police_almobl
25 марта в Конаеве проводят учения, направленные на проверку готовности сил и средств. В полиции города попросили жителей и гостей Конаева сохранять спокойствие и отнестись с пониманием, сообщает Zakon.kz.

Пресс-служба ДП Алматинской области на своей странице в Instagram поделилась информацией о проведении учений с участием правоохранительных и исполнительных органов.


"Сообщаем вам, что сегодня на территории г. Конаев проводятся учения, направленные на координацию взаимодействия правоохранительных и исполнительных органов, проверку готовности сил и средств. Просим граждан сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к действиям сотрудников правоохранительных органов, принимающих участие в учениях", – говорится в публикации Департамента полиции.

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