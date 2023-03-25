Карина Ибрагимова стала серебряным призером ЧМ-2023 по боксу
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Спортсменки оспаривали "золото" ЧМ-2023 в весовой категории до 57 кг. В соперниках у Карины оказалась 25-летняя Ирма Теста, чемпионка Европы-2019, бронзовый призер Олимпиады-2020 и серебряный призер ЧМ-2022. Итальянка решением судей стала победителем финального поединка, а Ибрагимовой досталось "серебро" этих соревнований.
После Ибрагимовой возможность получить медаль высшей пробы будет у опытной боксерши женской сборной Казахстана Ляззат Кунгейбаевой, которая выступает в весе свыше 81 кг. Она выйдет на ринг 26 марта. Казахстанка будет драться с Хадиджа Эль-Марди из Марокко, начало данного поединка запланировано примерно на 20:00 по времени Астаны.