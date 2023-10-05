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Карина Ибрагимова стала серебряной призершей Азиатских игр по боксу

Карина Ибрагимова завоевала серебряную медаль Азиады Фото: Instagram/boxingkazakhstan
Казахстанская боксерша Карина Ибрагимова завоевала серебряную медаль Азиады в китайском Хуанчжоу, проиграв в финальном бою Ю Тин Лин из Тайпея (Тайвань), сообщает Zakon.kz.

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Предматчевые расклады и прогнозы решающего боя в весовой категории до 57 кг были на стороне соперницы Карины Ибрагимовой. Ти Лин, двукратная чемпионка мира, с первых минут поединка захватила преимущество и была уверена в победе. Карина показывала неплохой бокс, но ее противница все же была сильнее – 5:0.

Карина Ибрагимова положила в копилку сборной Казахстана 14-е "серебро".  

Шанс добыть "золото" будет у Камшыбека Кункабаев (весовая категория от 92 кг), который выйдет на ринг вечером 5 октября. Его соперник – олимпийский чемпион Баходир Джалолов из Узбекистана, который в последнее время мало кому проигрывает.

Сейчас в активе сборной Казахстана 60 медалей: восемь золотых, 14 серебряных и 38 бронзовых наград.

Ранее казахстанка завоевала лицензию на Олимпиаду в Париже.

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