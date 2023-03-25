Во Франции во время беспорядков сожжено несколько полицейских автомобилей

Митинг против создания оросительных бассейнов для сельскохозяйственных нужд близ коммуны Сен-Солин на западе страны перерос в беспорядки. Группы радикалов в защитной экипировке и с самодельными щитами начали конфликт с полицейскими, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет телеканал BFM, полиция применила слезоточивый газ и водометы. Между тем митингующие забрасывали полицейских петардами и грязью. В ходе столкновений несколько полицейских автомобилей, стоящих по периметру поля, подожгли при помощи бутылок с горючей смесью. По предварительным данным, задержаны 11 человек, столкновения продолжаются.

Отмечается, что в полях близ этой коммуны собрались около 6 тыс. демонстрантов, в том числе семьи с детьми. Согласно информации телеканала, у задержанных радикально настроенных французов стражи порядка изъяли пиротехнику, газовые баллоны и холодное оружие.

Протест против строительства оросительных бассейнов в районе коммуны Сен-Солин продолжается с 2022 года. В общей сложности проект департамента включает планы по созданию 16 таких водоемов суммарным объемом в несколько сотен тысяч кубометров воды. Фермеры и власти планируют закачивать в них воду на протяжении зимнего и весеннего периода, чтобы использовать для полива посевов во время летней засухи. Местные жители выступают против планов властей, указывая на возможный вред экологии в ходе земляных работ, а также откачки грунтовых вод, которая может привести к пересыханию естественных водоемов. Кроме того, протестующие считают, что фермеры, которые намерены использовать эти бассейны, "разрушают почву интенсивными методами обработки".

Ранее сообщалось, что 150 полицейских пострадали во время протестов во Франции против пенсионной реформы.