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В США во время торнадо погибли десятки человек

Торнадо Фото: скриншот видео
23 человека погибли в результате буйства торнадо в американском штате Миссисипи, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации телеканала CNN, торнадо срывал крыши с домов, повредил здания, а также стал причиной отключения электричества у тысяч людей. Известно о нескольких десятках раненых, еще четверо пропали без вести.

"У нас есть многочисленные местные и государственные поисково-спасательные команды, которые продолжают работать сегодня утром. Ряд сил и средств находятся на местах для оказания помощи тем, кто пострадал", – приводит телеканал сообщение Агентства по чрезвычайным ситуациям штата.

Уточняется, что поисково-спасательные работы начались после обрушения торнадо на города Силвер-Сити и Роллинг-Форк.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области на трассе из-за непогоды застряли четыре автомобиля.

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