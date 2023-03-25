В Карагандинской области на трассе застряли четыре автомобиля

В 11:20 в Осакаровском районе на автодороге от села Приишимское до станции Шокай в снежном заносе застряли четыре легковых автомобиля, сообщает Zakon.kz.

Силами ДЧС региона автомобили были отбуксированы на очищенный участок дороги. В машинах находилось 10 человек. В медицинской помощи люди не нуждались.

Фото: пресс-служба ДЧС Карагандинской области

"ДЧС напоминает о необходимости воздержаться от поездок на дальние расстояния при ухудшении погодных условий". Пресс-служба ДЧС Карагандинской области

Ранее сообщалось, что 26 марта в нескольких регионах Казахстана ожидаются сильные ветры и туман.

