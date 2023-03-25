В Карагандинской области на трассе застряли четыре автомобиля
Фото: пресс-служба ДЧС Карагандинской области
В 11:20 в Осакаровском районе на автодороге от села Приишимское до станции Шокай в снежном заносе застряли четыре легковых автомобиля, сообщает Zakon.kz.
Силами ДЧС региона автомобили были отбуксированы на очищенный участок дороги. В машинах находилось 10 человек. В медицинской помощи люди не нуждались.
Фото: пресс-служба ДЧС Карагандинской области
"ДЧС напоминает о необходимости воздержаться от поездок на дальние расстояния при ухудшении погодных условий". Пресс-служба ДЧС Карагандинской области
Ранее сообщалось, что 26 марта в нескольких регионах Казахстана ожидаются сильные ветры и туман.
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