Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Распри в мире шахмат: Бибисара Асаубаева раскритиковала Жансаю Абдумалик

шахматистка Фото: Instagram/bibisarachess
Двукратная чемпионка мира по блицу Бибисара Асаубаева раскритиковала другую казахстанскую шахматистку Жансаю Абдумалик, сообщает Zakon.kz.

Parimatch дарит призы в честь Наурыза на 50 000 000 тенге. Участвуйте, заряжайте на топ-матчи и выигрывайте бонусы, крутые гаджеты и целый золотой слиток!

Асаубаева написала в Instagram, что ее коллега неожиданно покинула важный международный турнир в Дели.

"Жансая и еще 11 шахматисток, включая меня, вчера были в Дели. Там у нас важный турнир. Гран-при. И все бы ничего, но она внезапно решила покинуть турнир – якобы из-за того, что организаторы встретили ее неподобающе", – возмутилась спортсменка.

По ее словам, Абдумалик повела себя невежливо.

"Шахматы – это, конечно, индивидуальный вид спорта. Но быть индивидуальностью и быть единоличником – это разные вещи. Понятие "каждый сам за себя" некоторые иногда трактуют как "плевать я хотел на всех". Надо ли говорить, что слов раскаяния или дежурного извинения из вежливости от них никогда не дождешься", – заявила шахматистка.

Чемпионка считает, что такое поведение непростительно для любого профессионала.

"Да и о какой вежливости может идти речь, когда такие люди всем вокруг просто откровенно врут. Возможно, приукрашивать действительность – это профессиональное качество бывшего депутата Алматинского маслихата Жансаи Абдумалик, позабывшей, что в первую очередь она шахматистка. Но есть вещи, которые непростительны для любого профессионала, кем бы он ни был. И кем бы себя ни возомнил", – отметила Асаубаева.

Ранее сообщалось, что в Казахстане разработали комплексный план развития шахмат.

Читайте также

Президент FIDE извинился перед участниками Гран-при, кроме Жансаи Абдумалик

Рыбакина одержала волевую победу над экс-второй ракеткой мира в Майами

Главное к утру: "серебро" нашей Карины Ибрагимовой, "шахматные" разборки и хранилище для ядерного оружия

Елена Беляева
Бибисара Асаубаева Абдумалик Жансая
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Raim устроил романтический сюрприз Ерке Есмахан
Raim устроил романтический сюрприз Ерке Есмахан
обращение монахов
Ситуация в Украине: воздушная тревога объявлена в нескольких областях, монахи обратились к Зеленскому
В Кремле отреагировали на намерение Казахстана ограничить параллельный импорт в Россию
В Кремле отреагировали на намерение Казахстана ограничить параллельный импорт в Россию
Больше 72 тонн сырья для наркотиков нашли полицейские у группы преступников
72 тонны прекурсоров нашли в Алматы: в МВД рассказали о ликвидации международной ОПГ
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления