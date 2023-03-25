Распри в мире шахмат: Бибисара Асаубаева раскритиковала Жансаю Абдумалик

Двукратная чемпионка мира по блицу Бибисара Асаубаева раскритиковала другую казахстанскую шахматистку Жансаю Абдумалик, сообщает Zakon.kz.

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Асаубаева написала в Instagram, что ее коллега неожиданно покинула важный международный турнир в Дели.

"Жансая и еще 11 шахматисток, включая меня, вчера были в Дели. Там у нас важный турнир. Гран-при. И все бы ничего, но она внезапно решила покинуть турнир – якобы из-за того, что организаторы встретили ее неподобающе", – возмутилась спортсменка.

По ее словам, Абдумалик повела себя невежливо.

"Шахматы – это, конечно, индивидуальный вид спорта. Но быть индивидуальностью и быть единоличником – это разные вещи. Понятие "каждый сам за себя" некоторые иногда трактуют как "плевать я хотел на всех". Надо ли говорить, что слов раскаяния или дежурного извинения из вежливости от них никогда не дождешься", – заявила шахматистка.

Чемпионка считает, что такое поведение непростительно для любого профессионала.

"Да и о какой вежливости может идти речь, когда такие люди всем вокруг просто откровенно врут. Возможно, приукрашивать действительность – это профессиональное качество бывшего депутата Алматинского маслихата Жансаи Абдумалик, позабывшей, что в первую очередь она шахматистка. Но есть вещи, которые непростительны для любого профессионала, кем бы он ни был. И кем бы себя ни возомнил", – отметила Асаубаева.

Ранее сообщалось, что в Казахстане разработали комплексный план развития шахмат.