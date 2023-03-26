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Алматинца задержали при попытке поменять детали арендованной машины на битые

авто Фото: Zakon.kz
Инцидент произошел рядом с небольшим парком около улицы Ангарской в Жетысуском районе, сообщает Zakon.kz.

Во время патрулирования района полицейские заметили два белых Volkswagen Polo.

авто

Фото: Zakon.kz

Позади машины, рассказали стражи порядка, суетился какой-то парень.

авто

Фото: Zakon.kz

Выяснилось, что он переставлял запчасти с одного автомобиля на другой.

авто

Фото: Zakon.kz

Проверив документы, полицейским стало ясно, что предприимчивый алматинец взял в каршеринговой компании Anytime автомобиль, чтобы поменять битые детали своей машины на новые.

авто

Фото: Zakon.kz

Парню уже удалось переставить задний бампер. Его остановили в процессе смены заднего левого фонаря.

авто

Фото: Zakon.kz

Отмечается, что орудовал алматинец в перчатках.

авто

Фото: Zakon.kz

В итоге бдительность сотрудников полиции не позволила раздеть автомобиль. Они вызвали опергруппу на место и связались с представителями каршеринговой компании.

авто

Фото: Zakon.kz

Парень задержан. Автомобили водворены на штрафстоянку.

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