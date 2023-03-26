Алматинца задержали при попытке поменять детали арендованной машины на битые
Во время патрулирования района полицейские заметили два белых Volkswagen Polo.
Фото: Zakon.kz
Позади машины, рассказали стражи порядка, суетился какой-то парень.
Фото: Zakon.kz
Выяснилось, что он переставлял запчасти с одного автомобиля на другой.
Фото: Zakon.kz
Проверив документы, полицейским стало ясно, что предприимчивый алматинец взял в каршеринговой компании Anytime автомобиль, чтобы поменять битые детали своей машины на новые.
Фото: Zakon.kz
Парню уже удалось переставить задний бампер. Его остановили в процессе смены заднего левого фонаря.
Фото: Zakon.kz
Отмечается, что орудовал алматинец в перчатках.
Фото: Zakon.kz
В итоге бдительность сотрудников полиции не позволила раздеть автомобиль. Они вызвали опергруппу на место и связались с представителями каршеринговой компании.
Фото: Zakon.kz
Парень задержан. Автомобили водворены на штрафстоянку.
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