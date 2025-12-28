#Казахстан в сравнении
Происшествия

Крупный пожар в Астане: стали известны детали происшествия

пожар в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2025 12:36 Фото: пресс-служба МЧС РК
В Астане по улице Ыкылас Дукенулы района Сарыарка произошел крупный пожар в трехэтажном здании, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в МЧС РК, к приезду первых пожарных подразделений огнем были охвачены второй и третий этажи, произошло частичное обрушение кровли.

"Своевременные и профессиональные действия пожарных позволили предотвратить дальнейшее распространение огня и минимизировать последствия происшествия", – говорится в сообщении.

В итоге пожар был потушен на площади 800 кв. м.

О пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось, что трехэтажное здание горит в Астане.

Елена Беляева
Елена Беляева
