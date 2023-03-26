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Как устранить сильное шелушение кожи на пятках

ноги Фото: pixabay
Дерматовенеролог Елена Юцмюц рассказала, как устранить сильное шелушение кожи на пятках, сообщает Zakon.kz.

По словам эксперта, причины могут быть разными. Между тем она дала ряд рекомендаций, которые важно выполнять в домашних условиях. 

"Человек потеет, в том числе через стопы, таким образом выводятся токсины, яды. Поэтому ноги нужно мыть утром и вечером. Очень полезно делать ванночки для всего тела и ног с морской солью и магнием", – цитирует "Газета.Ru" специалиста.

Также она отметила, что при трещинах на пятках стопы полезно распарить в воде с морской солью, а затем смягчить кремом после бритья с витамином F (он самый бюджетный) либо другим кремом, обязательно с содержанием мочевины.

Ранее терапевт назвала причины, по которым появляются мешки под глазами.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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