Синоптики прогнозируют неблагоприятные метеоусловия в крупных городах РК

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В "Казгидромете" сообщили, что 26 марта ожидаются неблагоприятные метеоусловия в Караганде, Жезказгане, Темиртау, Балхаше, Усть-Каменогорске, Семее, Риддере, Атырау, Актобе, Актау, Шымкенте, Алматы и Астане, передает Zakon.kz.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) – сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;

ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе.

Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах. Ранее сообщали, что сильные ветры и туман ожидаются в нескольких регионах Казахстана. Читайте также Трамадол внесли в список наркотических веществ в Казахстане Как бросить курить, рассказал нарколог Как правильно сбить высокую температуру, рассказала врач

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