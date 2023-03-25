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Законодательство РК

Сильные ветры и туман ожидаются в нескольких регионах Казахстана

Сильные ветры и туман ожидаются в нескольких регионах Казахстана Фото: pixabay
В РГП "Казгидромет" поделились штормовым предупреждением на 26 марта. По прогнозам синоптиков, на севере, юго-востоке страны ожидается усиление ветра, сообщает Zakon.kz.
"Под влиянием отрога антициклона практически на всей территории РК сохраняется погода без осадков. Лишь на северо-западе, севере РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут небольшие осадки (дождь, снег). По республике сохраняются туман, на севере, юго-востоке – усиление ветра".РГП "Казгидромет"

Туман ожидается на юге Северо-Казахстанской области в ночное время и утром. Ветер юго-западный, на севере, западе и юге области порывы достигнут 15-20 м/с. В течение дня температура воздуха составит от 4 до 9 градусов тепла.

В городе Петропавловске ожидается юго-западный ветер с порывами до 15-20 м/с в течение дня. Температура воздуха составит от 5 до 7 градусов тепла.

Ночью на западе Мангистауской области ожидается туман. В Актау также ожидается туман в ночное время.

С 21:00 25 марта до 21:00 26 марта в Усть-Каменогорске, Риддере в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение второй степени.

С 21:00 25 марта до 21:00 26 марта в городе Семей в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение второй степени.

В Астане 26 марта ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром 26-28 марта ожидается туман на юге и востоке Акмолинской области. Ветер юго-западный, на западе и севере области порывы достигнут 15-20 м/с.

В городе Караганде, с 26 марта в течение трех дней на севере и востоке Карагандинской области ожидается туман, особенно ночью и утром 26 марта.

Паводки и ремонт ТЭЦ обсудили в правительстве Казахстана.

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