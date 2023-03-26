Мультсериал про Курмангазы выпустили в Казахстане

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Молодые казахстанские художники сняли анимационный сериал о выдающемся композиторе, создателе известных кюев Курмангазы, сообщает Zakon.kz.

По информации "Хабар 24", сценарий совмещает реальные исторические события и мифические сказания. Всего запланировано 13 серий, длительность каждой – 3-5 минут.

Авторы планируют снять анимационные сериалы, рассказывающие истории, по мотивам которых были написаны кюи Дины Нурпеисовой, Даулеткерея, Казангапа.

"Вообще мы выбрали кюи и этот формат, потому что кюи у многих ассоциируются с тем, что на тоях выносят бешбармак, и все знают, что сейчас будет мясо и еда. Это немного неправильно. Поэтому мы хотим возродить отношение к кюям. Это наша история, это то, что нужно ценить и уважать". Продюсер анимационной студии Мадина Сутбаева



