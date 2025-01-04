Ушла из жизни создательница мультсериала "Томас и его друзья" Бритт Эллкрофт

Режиссер анимационного сериала "Томас и его друзья" Бритт Эллкрофт скончалась на 82-м году жизни, сообщает Zakon.kz.

Об этом 3 января газете The New York Times рассказала дочь британского режиссера.

Идея создания анимационного фильма "Паровозик Томас и его друзья" у Бритт Эллкрофт возникла после того, как она в 1979 году прочитала книгу Уилберта Одри про железные дороги.

"Бритт Эллкрофт была движущей силой, которая вывела на экраны телевизоров Томаса-паровозика, впервые задуманного в серии детских книг в 1940-х годах преподобным Уилбертом Одри", – отметили в издании.

Впервые мультфильм вышел на телеканале ITV под названием "Паровозик Томас и его друзья" в 1984 году. Позже название сериала было сокращено до "Томас и его друзья". Через некоторое время картина превратилась в одну из крупнейших в мире франшиз игрушек. По подсчетам аналитиков, годовой объем ее розничных продаж достиг более чем в 1 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что создатели "Аркейна" разрабатывают еще три мультсериала по вселенной League of Legends.

