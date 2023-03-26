Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Нацпарке "Бурабай" собрали три тонны мусора после зимы

В Нацпарке "Бурабай" собрали 3 тонны мусора после зимы Фото: udp-rk.kz
С акватории озер Щучинско-Боровской курортной зоны вывезли тонны мусора, оставленного рыбаками и любителями активного зимнего отдыха, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Управления делами президента РК, 45 сотрудников ГНПП постарались очистить озера от мусора, чтобы он не ушел под воду после таяния льда. 

Акция по очистке ледового покрытия "Чистый лед" озер Боровое, Щучье и Малое Чебачье в уходящем зимнем сезоне проведена 24 марта.

Всего в зоне природоохранной ответственности коллектива ГНПП расположены 23 озера. Ледовое покрытие пяти самых крупных из них – озер Щучье, Боровое, Большое и Малое Чебачье и Катарколь – превышает 10,5 тыс. га.

Читайте также

Озелените это немедленно: в Актау раздают бесплатные саженцы

Пять мешков с рогами сайги нашли у жителя Уральска

Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали алматинские сейсмологи

Елена Вебер
Бурабай
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Raim устроил романтический сюрприз Ерке Есмахан
Raim устроил романтический сюрприз Ерке Есмахан
обращение монахов
Ситуация в Украине: воздушная тревога объявлена в нескольких областях, монахи обратились к Зеленскому
В Кремле отреагировали на намерение Казахстана ограничить параллельный импорт в Россию
В Кремле отреагировали на намерение Казахстана ограничить параллельный импорт в Россию
Больше 72 тонн сырья для наркотиков нашли полицейские у группы преступников
72 тонны прекурсоров нашли в Алматы: в МВД рассказали о ликвидации международной ОПГ
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления