В Нацпарке "Бурабай" собрали три тонны мусора после зимы

С акватории озер Щучинско-Боровской курортной зоны вывезли тонны мусора, оставленного рыбаками и любителями активного зимнего отдыха, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Управления делами президента РК, 45 сотрудников ГНПП постарались очистить озера от мусора, чтобы он не ушел под воду после таяния льда.

Акция по очистке ледового покрытия "Чистый лед" озер Боровое, Щучье и Малое Чебачье в уходящем зимнем сезоне проведена 24 марта.

Всего в зоне природоохранной ответственности коллектива ГНПП расположены 23 озера. Ледовое покрытие пяти самых крупных из них – озер Щучье, Боровое, Большое и Малое Чебачье и Катарколь – превышает 10,5 тыс. га.