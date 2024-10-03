Алматы ставит рекорд по количеству туристов

Большинство любителей курортного отдыха в Казахстане, а именно 67%, предпочитают Алматинский горный кластер. На втором месте – Мангистау, на третьем – Щучинско-Боровская курортная зона, сообщает Zakon.kz.

В абсолютных цифрах картина курортного туризма в Казахстане выглядит следующим образом. Всего за первое полугодие 2024 года казахстанские курорты приняли официально 1 829 921 посетителя. Из них 1 230 689 человек предпочли Алматинский горный кластер, 185 003 человек побывали в Мангистауской курортной зоне и 143 629 насладились отдыхом в Щучинско-Боровской курортной зоне. Меньше всего туристов приняла курортная зона Катон-Карагай (3 622) и Костанайская курортная зона (3 008).

Фото: stat.gov.kz

Как видим, диспропорция, о которой говорил в феврале 2024 года председатель правления АО "Kazakh Tourism" Кайрат Садвакасов, сохраняется.

"Налицо неравномерное распределение потока. О чем это говорит? Есть риск банкротства каких-то предприятий в регионах, риск переполнения и роста цен, что мы сейчас и наблюдаем в Алматы. Чтобы это нивелировать, необходимо запускать активационные программы в каждых регионах". Кайрат Садвакасов

Если же перейти к общему количеству туристов (не курортников), то и здесь мы увидим, что лидерство много лет удерживает Алматы.

По данным БНС АСПиР РК, с января по июль 2024 года в казахстанских гостиницах, отелях, гостевых домах, кемпингах и других местах размещения останавливались 3,997 млн посетителей. Из них 1,07 млн человек, или 26,7%, останавливались в Алматы. На втором месте – Астана (677,2 тыс. человек), на третьем – Шымкент (252,9 тыс. человек).

Фото: stat.gov.kz

Справедливости ради отметим, что не все приезжие – отдыхающие. Большую часть из гостей республики, особенно в Астане, представляют "гости по работе", поскольку главный город Казахстана постоянно проводит разные международные мероприятия.

В целом за первое полугодие 2024 года объем услуг, оказанных местами размещения, приблизился к 121,3 млрд тенге, отмечает Ranking.kz. Треть этой суммы "заработала" южная столица: алматинские гостиницы и базы отдыха получили за свои услуги 42,9 млрд тенге. Второе место вновь оказалось за Астаной: 24,3 млрд тенге. Третью строчку заняла Акмолинская область: 11,5 млрд тенге.

В конце отметим, что Алматы собрался побить собственный рекорд по привлечению туристов. В 2023 году южную столицу и окрестности посетили 2 млн человек, которые оставили в гостиницах и на курортах рекордные 74,1 млрд тенге.

В этом году, судя по динамике, цифры будут больше. Ранее мы сообщали, что наибольшее количество гостей в Казахстан приезжает из России, на втором месте – китайские туристы. Также нашу страну любят путешественники из Турции и США.