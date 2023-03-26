Гондурас и Тайвань прекратили дипломатические отношения
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Министерство иностранных дел Гондураса объявило о разрыве дипломатических отношений с Тайванем. В свою очередь министр иностранных дел острова Джозеф У заявил, что Тайвань прекращает дипломатические отношения с Гондурасом и закрывает посольство, сообщает Zakon.kz.
МИД Гондураса сделал заявление через Twitter.
"Гондурас признает существование только одного Китая в мире, правительство Китая является единственным законным правительством. Тайвань – неотъемлемая часть китайской территории", – говорится в публикации ведомства.
Отмечается, что правительство Гондураса обязуется не поддерживать отношений и контактов с Тайванем.
МИД Тайваня ответил на пресс-конференции, трансляция которой шла через YouTube.
"МИД Тайваня принял решение прекратить дипломатические отношения с Республикой Гондурас, полностью прекратить двустороннее сотрудничество и вывезти посольство", – сказал Джозеф У.
Ранее представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров заявил о том, что Казахстан считает Тайвань неотъемлемой частью территории Китая.
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