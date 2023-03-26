Гондурас и Тайвань прекратили дипломатические отношения

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Министерство иностранных дел Гондураса объявило о разрыве дипломатических отношений с Тайванем. В свою очередь министр иностранных дел острова Джозеф У заявил, что Тайвань прекращает дипломатические отношения с Гондурасом и закрывает посольство, сообщает Zakon.kz.

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