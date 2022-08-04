Казахстан считает Тайвань неотъемлемой частью Китая – МИД

Казахстан считает Тайвань неотъемлемой частью территории Китая. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров, передает Zakon.kz.

Республика Казахстан поддерживает принцип «одного Китая» и считает Тайвань неотъемлемой частью территории Китайской Народной Республики. Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров

Он подчеркнул, что «Казахстан выступает за соблюдение действующих норм международного права и устава Организации Объединенных Наций, в частности, в данном вопросе придерживается резолюции Генеральной ассамблеи ООН №2758 от 1971 года».

Полагаю, что визиты официальных делегаций зарубежных стран на Тайвань должны согласовываться с Правительством КНР. Айбек Смадияров

17 июня президент Касым-Жомарт Токаев объяснил, почему Казахстан не признает Тайвань.

Новость по теме Казахстан не признает ЛНР и ДНР – Токаев

Подсчитано, что если право нации на самоопределение в реальности будет реализовано, то вместо 193 государств, которые входят в ООН, на Земле возникнет более 500 или 600 государств. Конечно же, это будет хаос. По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию, и, по всей видимости, этот принцип будет применен в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк. Это откровенный ответ на ваш вопрос, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, Тайвань (официально – Китайская Республика) требует, чтобы его считали единственно существующим Китаем. Таковым его признают сейчас 14 стран – в основном, это государства Центральной Америки и островные государства: Белиз, Никарагуа, Гаити, Гондурас, Тувалу, Палау, Науру. США в этот список не входят.

Формально Китайская Республика была основана в 1911 году, но фактически на территории Тайваня это государственное образование существует с начала 1950-х годов – туда после Гражданской войны в Китае бежали сторонники правившего в Китае Гоминьдана. США на тот момент не признавали КНР, считая законным именно правительство на Тайване.