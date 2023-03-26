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Зыгарь: Для американцев важно, чтобы Казахстан не стал сателлитом Китая

журналист Фото: Instagram/ soz_community
Экс-главный редактор телеканала "Дождь" Михаил Зыгарь во время дискуссии на тему "Казахстан на развилке трансформации" высказался о том, как США и Европа воспринимают Казахстан, сообщает Zakon.kz.

На площадке SöZ Astana Public Talk он заявил, что с точки зрения Европы и Америки изменения в Казахстане выглядят по-разному. По его словам, американцы опираются на то, что сейчас их "главный враг – это Китай".


"Поэтому все остальные страны вписываются в эту парадигму: "Они с Китаем или их можно от Китая оторвать, не допустить их превращения в "клиентов" Китая". В первую очередь это речь о России, конечно. Очень двойственное отношение современного американского истеблишмента к тому, что через шаг будет с Россией, потому что, с одной стороны, как они воспринимают ситуацию, Украина должна победить, но потом "нужно подобрать Россию так, чтобы она не затерялась в складках одежды китайского императора". Соответственно аналогичное отношение к Казахстану", – заявил политический журналист.

Также, по его мнению, все может поменяться после выборов в США в 2024 году.

"Очень важно для американцев, чтобы Казахстан не стал сателлитом Китая, это их ближайшая политика. Про Америку трудно говорить так директивно, потому что в ноябре 2024 года (дата выборов президента США) что-то может поменяться. Но в целом такая идея (у американских политиков) о том, что противостояние с Китаем может быть долгим, поэтому нужно окапываться и подбирать союзников, – это то настроение, которое сейчас есть", – сказал Зыгарь.

По его словам, иная ситуация складывается в Европе.

"В Европе нет ощущения, что они воюют с Китаем, совсем другие акценты и совсем другое. На первом плане, конечно же, война в Европе. В этом смысле важно отношение к этой войне. Поэтому мне кажется, что самые важные новости для европейцев – это Петербургский экономический форум и заявление президента Токаева о непризнании (ДНР и ЛНР). Вот это – главная новость, исходя из которой европейцы смотрят на Казахстан. Это для них новая оценка воли самостоятельного Казахстана", – резюмировал Зыгарь.


Ранее американский Forbes написал, как выборы в Казахстане повлияли на потоки энергоносителей из Евразии.

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