Про подвиг Алии Молдагуловой рассказала Маргарита Симоньян

Об Алие Молдагуловой рассказала главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, сообщает Zakon.kz.

Программа о девушках-снайперах Великой Отечественной войны, в том числе об Алие Молдагуловой, вышла 16 ноября на нескольких интернет-платформах. В том числе в Telegram-канале Симоньян.

"Ч.Т.Д." – это авторский проект Маргариты Симоньян, приуроченный к 80-летию Великой Победы.

"Однажды, когда наступление захлебнулось, она встала в полный рост и крикнула: "Братья-солдаты, за мной". И бросилась на врага. В этот день, раненая, она вступила в рукопашный бой и уничтожила немецкого фашистского офицера. От полученных ран она умерла", – вспомнила Маргарита Симоньян о подвиге Героя Советского Союза Алии Молдагуловой.

Со слов Симоньян, ее команда продолжит рассказывать об удивительных людях, которые с 1941 по 1945 годы рисковали своей жизнью, чтобы обеспечить победу в Великой Отечественной войне, 80-летие, которой отмечается в этом году.

12 ноября 2025 года в Москве Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к памятнику-мемориалу "Могила неизвестного солдата".