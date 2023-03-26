В Туркестане девочка вышла из дома поиграть и не вернулась
Фото: polisia.kz
Мама пропавшей 11-летней Инжу сообщила, что 25 марта около 17:00 ее несовершеннолетняя дочь вышла из дома поиграть и не вернулась, сообщает Zakon.kz.
Полицейские тщательно проверили места, куда могла направиться подросток, опросили круг ее знакомых.
Приметы девочки:
- Рост 130-135 см, волосы длинные темно-коричневого цвета.
- На ней были рубашка, джинсы черного цвета, спортивная обувь черного цвета.
Как рассказали в ДП региона, на поиски пропавшей девочки ориентирована группа из числа опытных полицейских
Участковые инспекторы проверяют развлекательные заведения и парки.
Если у вас есть информация о разыскиваемом подростке, то обращайтесь в дежурную часть Управления полиции города Туркестана по номерам: 8-725-33-97-40-94, 8-747-497-42-24, 8-701-480-78-88 или на канал "102".
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